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22:34, 1 августа 2026 (обновлено: 22:38, 1 августа 2026)Россия

Ресторан в центре Москвы опубликовал заявление после взрыва

Ресторан Balzi Rossi в центре Москвы после взрыва заявил, что с заведением все в порядке
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Ресторан Balzi Rossi в центре Москвы после взрыва заявил, что с заведением все нормально. На публикацию обратил внимание Telegram-канал Mash.

Утверждается, что с «заведением все в порядке, кухня/зал в отличном состоянии, были лишь небольшие проблемы снаружи». Ресторан Balzi Rossi поблагодарил людей за поддержку.

При этом ранее сообщалось, что на кухне Balzi Rossi взорвался газовый баллон. Причину взрыва назвал Telegram-каналу «112» очевидец.

О взрыве в центре российской столицы стало известно 1 августа. Очевидцы рассказали, что после взрыва началось возгорание, на месте скопились машины реанимации, дороги рядом со зданием перекрыли.

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