Названа вероятная причина взрыва в ресторане в центре Москвы

Очевидец заявил о взрыве газового оборудования на кухне Balzi Rossi в Москве

На кухне ресторана Balzi Rossi, расположенном на первом этаже сталинской высотки в Москве, взорвался газовый баллон. Причину взрыва назвал Telegram-каналу «112» очевидец.

О взрыве в центре Москвы стало известно ранее. Очевидцы рассказали, что после взрыва началось возгорание, на месте скопились машины реанимации, дороги рядом со зданием перекрыли.

Силы экстренных служб сейчас перекрывают дорогу от метро «Баррикадная» до Новинского бульвара. По данным 112, количество погибших при взрыве в Доме авиаторов увеличилось до трех человек.

После взрыва началось возгорание. По информации Telegram-канала Baza, пожару присвоен третий ранг сложности.