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01:44, 2 августа 2026 (обновлено: 01:46, 2 августа 2026)Мир

Иран уничтожил еще три американских истребителя

IRNA: КСИР уничтожил еще три американских истребителя F-35 в Иордании
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: U.S. Air Force / Reuters

Корпус стражей исламской революции (КСИР) уничтожил еще три американских истребителя в Иордании. Об этом сообщило агентство IRNA, передает РИА Новости.

Утверждается, что удар был нанесен по ангару ремонта и месту стоянки F-35 на базе Аль-Азрак несколькими баллистическими ракетами утром 1 августа. В результате атаки были уничтожены три истребителя F-35, еще три были повреждены.

30 июля Иран нанес удар по американской авиабазе Аль-Азрак в Иордании в ответ на недавние атаки США. По утверждению иранской стороны, в результате были уничтожены три истребителя F-35. По версии иранской стороны, атака стала ответом на американский авиаудар по острову Кешм. В Тегеране подчеркнули, что намерены продолжать противодействовать американскому военному присутствию в регионе.

Также в тот же день Иран нанес удары по ангарам с американскими БПЛА и резервуару с топливом в Кувейте.

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