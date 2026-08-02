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01:30, 2 августа 2026Силовые структуры

В московском ресторане сработало самодельное взрывное устройство. Бомбу могла принести смертница

НАК: В ресторане Balzi Rossi в Москве взорвалось самодельное взрывное устройство
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

В московском ресторане Balzi Rossi на Кудринской площади сработало самодельное взрывное устройство (СВУ). К такому выводу пришел Национальный антитеррористический комитет.

Бомбу попыталась пронести неизвестная женщина, однако ей преградил путь охранник. Тогда прогремел взрыв, они оба и еще один посетитель лишились жизней.

21 человек был доставлен в столичные больницы с различными травмами. Раненые были госпитализированы с открытыми и закрытыми черепно-мозговыми травмами, проникающими ранениями тела и конечностей, а также ожогами. У одного их пострадавших — резано-рваная рана бедра. Кроме того, один пациент перенес клиническую смерть.

Фото: Ярослав Чингаев / Агентство «Москва»

На месте взрыва работают следователи и криминалисты столичного управления Следственного комитета.

Первые подробности расследования

По информации издания «Коммерсантъ», мощность взрыва составила около одного килограмма в тротиловом эквиваленте. Для усиления поражающего эффекта СВУ было заряжено металлическими шариками.

Источник газеты утверждает, что бомбу могли активировать дистанционно. Предположительно, подозреваемая сообщила охраннику, что доставляла гостям мероприятия коробку, уточнив, что в ней находится подарок. Однако мужчина, заподозрив неладное, решил досмотреть подозрительный предмет. По предварительной версии, курьер-смертница, скорее всего, не знала о содержимом посылки.

В момент ЧП в ресторане праздновали свадьбу. Telegram-канал «112» выяснил, что в заведении проходило закрытое торжество на 50 человек.

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Резонансный взрыв в кафе Санкт-Петербурга

2 апреля 2023 года в кафе Санкт-Петербурга террористка Дарья Трепова (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) по указанию украинских спецслужб взорвала российского военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин). Преступница пришла на его творческий вечер в кафе «Патриот», где вручила ему бюст со спрятанной внутри бомбой. Военкор получил несовместимые с жизнью травмы, еще 25 человек пострадали.

Трепову оперативно вычислили. После расследования ее осудили на 27 лет лишения свободы. Приговор стал самым суровым среди женщин в истории российского правосудия.

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