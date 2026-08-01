Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
23:51, 1 августа 2026 (обновлено: 23:59, 1 августа 2026)Силовые структуры

Раскрыт характер травм пострадавших при взрыве в Москве

Раскрыт характер травм пострадавших при взрыве в ресторане в Москве
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетВзрыв в Москве

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Раскрыт характер травм пострадавших при взрыве в ресторане в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Раненые были доставлены в столичные больницы с открытыми и закрытыми черепно-мозговыми травмами, проникающими ранениями тела и конечностей, а также ожогами. Также у одного их пострадавших — резано-рваная рана бедра. Кроме того, один пациент перенес клиническую смерть.

Вечером 1 августа стало известно, что в ресторане Balzi Rossiна Кудринской площади в Москве взорвалось самодельное взрывное устройство. Бомбу попыталась пронести неизвестная женщина, однако ей преградил путь охранник. Тогда прогремел взрыв, они оба и еще один посетитель лишились жизней. Ранения получил 21 человек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Появились подробности о взорвавшейся в центре Москвы бомбе
    Россиян предупредили о магнитной буре
    В московском ресторане взорвалась бомба
    В высших эшелонах ВСУ начались чистки
    Иран сделал предупреждение США
    Раскрыт характер травм пострадавших при взрыве в Москве
    Охранник погиб при взрыве СВУ в ресторане в Москве
    Раскрыты подробности о пытавшейся пронести взрывное устройство в ресторан женщине
    Число пострадавших при взрыве в ресторане в центре Москвы выросло
    В ресторане в Москве взорвалось самодельное взрывное устройство
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok