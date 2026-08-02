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01:18, 2 августа 2026 (обновлено: 01:20, 2 августа 2026)Интернет и СМИ

На Западе обеспокоились ответом России на действия НАТО

Junge Welt: Россия может ответить на ядерное усиление НАТО в Европе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Усиление ядерного потенциала Североатлантического альянса в Европе повышает риск ответных мер со стороны России. Этим обеспокоилось издание Junge Welt.

Как утверждается в материале, НАТО на протяжении длительного времени занимается реорганизацией ядерного арсенала в рамках борьбы за влияние против РФ. «США, по всей видимости, перебросили бомбы на британскую авиабазу Лейкенхит. (...) Новые американские ядерные бомбы могут быть размещены и в других странах Европы (...) — Как можно ближе к российской границе. Несложно догадаться, чем это закончится. Москва вряд ли будет сидеть сложа руки и начнет вооружаться в ответ», — говорится в публикации.

В настоящее время в альянсе рассматривают возможность не информировать Москву о размещении нового ядерного оружия в Европе, отмечает издание. Это лишь усилит вероятность ответа России, предупреждает Junge Welt.

Ранее совместные ядерные учения Германии и Франции вызвали у России большую обеспокоенность. По словам российского посла в ФРГ Сергея Нечаева, несмотря на то, что правительство Германии утверждает, что страна не претендует на ядерный статус, и декларирует приверженность тем международно-правовым обязательствам, которые устанавливают ее безъядерный статус, на практике идет сопряжение с ядерными странами.

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