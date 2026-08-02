Премьер Словакии Фицо назвал лицемерием ослабление ЕС санкций против российского меха

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо счел лицемерной позицию Еврокомиссии (ЕК), которая исключила меха российского соболя из санкционного списка. Своим мнением политик поделился на странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Лицемерие [в ЕК] расцветает, как майская вишня. <...> Потому что, дескать, у роскошных меховых мастерских в Европе нет иного способа получить этот ценный мех для производства шуб, цена которых может достигать 100 тысяч евро», — сказал он.

По словам Фицо, Евросоюз одновременно с ограничениями вводит запрет на импорт из России ряда товаров, которые нужны как промышленности, так и обычным гражданам, при этом альтернативных поставщиков найти удается не всегда. Такие меры санкционной политики порой оборачиваются большими издержками для самого Евросоюза, чем для России, подметил он.

Отдельно словацкий премьер подчеркнул, что такая избирательность — пример двойных стандартов в подходе Европейской комиссии к формированию санкционных списков.

Ранее Euractiv писал, что импорт соболиных шкурок из России попросили исключить Италия и Греция. Еврокомиссия объяснила это тем, что Россия занимает доминирующее положение на мировом рынке соболиного меха, в связи с чем альтернатив для закупок найти не удалось.