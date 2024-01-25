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17:56, 25 января 2024Силовые структуры

Приговор террористке Треповой назван самым суровым среди женщин в России

Террористка Трепова получила самый суровый в России приговор среди женщин

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Приговор в 27 лет колонии, назначенный террористке Дарье Треповой (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) за теракт в петербургском кафе, унесший жизнь военкора Владлена Татарского, стал самым суровым среди женщин в истории российского правосудия. Об этом сообщает РИА Новости.

Уголовное законодательство России ограничивало максимальное наказание для женщин 25 годами и исключительно в колонии общего режима, в отличие от мужчин, которым могут назначать пожизненное заключение в колонии особого режима. Недавно в Уголовный кодекс были внесены поправки, увеличивающие женщинам максимальное наказание за терроризм до 30 лет.

О том, что Трепова получила самый жестокий за всю историю современного правосудия приговор в отношении женщины, также заявил ее адвокат Даниил Берман, обосновывая намерение обжаловать его.

До нее самыми строгими сроками по 24 и 25 лет были наказаны участницы «банды амазонок» за серию жестоких преступлений в Ростовской области. А прежде Мосгорсуд приговорил к 20 годам заключения пытавшуюся совершить теракт в центре Москвы в 2003 году Зарему Мужахоеву.

На 22 года была осуждена в России украинская военнослужащая Надежда Савченко за обстрел журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина.

Второй Западный окружной военный суд признал Трепову виновной по статьям 205 («Террористический акт»), 222.1 («Незаконный оборот взрывных устройств») и 327 («Использование заведомо поддельного документа с целью скрыть другое преступление») УК РФ. С нее также взыскали 16,5 миллиона рублей по искам потерпевших.

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      Любовь Ширижик
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