Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:06, 25 января 2024Силовые структуры

Дарью Трепову приговорили к 27 годам колонии по делу о теракте

Суд приговорил устроившую теракт в Петербурге Дарью Трепову к 27 годам колонии

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Второй Западный окружной военный суд приговорил 26-летнюю Дарью Трепову (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к 27 годам колонии общего режима по делу о теракте в Санкт-Петербурге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Ее признали виновной по статьям 205 («Террористический акт»), 222.1 («Незаконный оборот взрывных устройств») и 327 («Использование заведомо поддельного документа с целью скрыть другое преступление») УК РФ. Также фигурантке назначили штраф в размере 600 тысяч рублей.

Установлено, что 2 апреля Трепова вручила военкору Владлену Татарскому (настоящее имя — Максим Фомин) статуэтку с взрывным устройством, которое было активировано с помощью телефонного вызова. В результате взрыва военкор погиб, еще 52 человека получили ранения.

По данным ФСБ, в подготовке теракта принимали участие спецслужбы Украины и их агенты. В частности бюст Треповой передал гражданин Украины Юрий Денисов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который несколько месяцев собирал о военкоре информацию. Сразу после теракта он улетел в Турцию. Денисов объявлен в розыск.

За подготовку теракта Треповой перечислили более 190 тысяч рублей на криптокошелек и купили билеты в Узбекистан.

Вину фигурантка признала только по статье об использовании поддельного документа. По ее словам, она не знала о бомбе в статуэтке.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Дарью Трепову приговорили к 27 годам колонии по делу о теракте

      Клава Кока похвасталась новым автомобилем за 20 миллионов рублей

      Пресс-секретарь ОБСЕ выразил соболезнования в связи с крушением Ил-76

      Распространенный миф о куриных яйцах опровергли

      Стало известно о немецком оборонном плане сдерживания России

      В России раскрыли число ввезенных из Турции яиц

      Генерал ВСУ сообщил об активном наступлении ВС России на купянском направлении

      Проданная мужем женщина сумела сбежать после 24 лет рабства

      Россия закроет один пункт пропуска на границе с Эстонией

      В Польше заявили о необходимости «исправить балаган» во власти

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше