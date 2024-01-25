Дарью Трепову приговорили к 27 годам колонии по делу о теракте

Суд приговорил устроившую теракт в Петербурге Дарью Трепову к 27 годам колонии

Второй Западный окружной военный суд приговорил 26-летнюю Дарью Трепову (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к 27 годам колонии общего режима по делу о теракте в Санкт-Петербурге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Ее признали виновной по статьям 205 («Террористический акт»), 222.1 («Незаконный оборот взрывных устройств») и 327 («Использование заведомо поддельного документа с целью скрыть другое преступление») УК РФ. Также фигурантке назначили штраф в размере 600 тысяч рублей.

Установлено, что 2 апреля Трепова вручила военкору Владлену Татарскому (настоящее имя — Максим Фомин) статуэтку с взрывным устройством, которое было активировано с помощью телефонного вызова. В результате взрыва военкор погиб, еще 52 человека получили ранения.

По данным ФСБ, в подготовке теракта принимали участие спецслужбы Украины и их агенты. В частности бюст Треповой передал гражданин Украины Юрий Денисов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который несколько месяцев собирал о военкоре информацию. Сразу после теракта он улетел в Турцию. Денисов объявлен в розыск.

За подготовку теракта Треповой перечислили более 190 тысяч рублей на криптокошелек и купили билеты в Узбекистан.

Вину фигурантка признала только по статье об использовании поддельного документа. По ее словам, она не знала о бомбе в статуэтке.