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10:03, 13 апреля 2023Силовые структуры

ФСБ назвала имя соучастника убийства военкора Владлена Татарского

ФСБ: в подготовке убийства военкора Татарского участвовал гражданин Украины Денисов

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Соучастником убийства военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин) был гражданин Украины Юрий Денисов — он подготовил преступление вместе с Дарьей Треповой и передал ей взрывное устройство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

В феврале 2023 года Денисов через Латвию приехал в Москву из Киева. В течение нескольких месяцев он собирал информацию о Татарском.

После того, как в кафе в центре Петербурга произошел взрыв и военкор был убит, фигурант вылетел из России в Турцию транзитом через Армению. В ближайшее время Денисова объявят в международный розыск.

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Елизавета Новикова
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