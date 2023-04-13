ФСБ назвала имя соучастника убийства военкора Владлена Татарского

ФСБ: в подготовке убийства военкора Татарского участвовал гражданин Украины Денисов

Соучастником убийства военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин) был гражданин Украины Юрий Денисов — он подготовил преступление вместе с Дарьей Треповой и передал ей взрывное устройство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

В феврале 2023 года Денисов через Латвию приехал в Москву из Киева. В течение нескольких месяцев он собирал информацию о Татарском.

После того, как в кафе в центре Петербурга произошел взрыв и военкор был убит, фигурант вылетел из России в Турцию транзитом через Армению. В ближайшее время Денисова объявят в международный розыск.