Минздрав сообщил об увеличении числа пострадавших при теракте в Петербурге

Минздрав: число пострадавших при теракте в кафе в Санкт-Петербурге выросло до 42 человек

Министерство здравоохранения России сообщило, что после теракта в кафе в Санкт-Петербурге за медицинской помощью обратилось 42 человека. Данные Минздрава передает РИА Новости.

Таким образом, число пострадавших снова выросло. В Минздраве уточнили, что 24 человека остаются в больницах, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших также трое несовершеннолетних, из них в медучреждении остается один.

Утром 4 апреля сообщалось, что число пострадавших из-за теракта, при котором погиб военкор Владлен Татарский, возросло до 40 человек.

Взрыв в кафе, где проходил творческий вечер Татарского (настоящее имя — Максим Фомин), произошел вечером 2 апреля. Военкор погиб на месте. По одной из версий, взрывное устройство могло находиться в статуэтке, которую за несколько минут до взрыва подарили корреспонденту.