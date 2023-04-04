Число пострадавших из-за теракта в кафе в Санкт-Петербурге снова возросло

Минздрав России: число пострадавших из-за теракта в кафе в Санкт-Петербурге возросло до 40

Число пострадавших из-за теракта, который произошел в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, возросло до 40 человек. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав России.

«По оперативным данным, в результате инцидента в кафе в Санкт-Петербурге за медицинской помощью обратились 40 человек, в их числе трое несовершеннолетних», — говорится в сообщении ведоммства.

2 апреля в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. В результате погиб российский военкор Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин), который являлся целью преступления.

В совершении теракта подозревают россиянку Дарью Трепову, подарившую Татарскому статуэтку с бомбой внутри. Девушка была задержана на съемной квартире в Петербурге спустя почти сутки после взрыва.