Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:31, 30 июля 2026Наука и техника

На СВО применили более 100 тысяч российских «Гербер»

Эксперт Потапов: На СВО применили более 100 тысяч российских дронов «Гербера»
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

В ходе специальной военной операции (СВО) применили более 100 тысяч российских дронов «Гербера» различных модификаций. Об этом ТАСС сообщил эксперт в сфере беспилотных систем и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), официальный представитель компании «НПП» Игорь Потапов.

По его словам, если к середине 2025 было произведено 15-20 тысяч дронов, то к настоящему времени объем выпуска изделий кратно увеличен. «Если считать по серийным номерам субъективного контроля, то на данный момент этот показатель составляет 100 239 экземпляров», — сказал эксперт.

По его словам, изначально дрон создавался в качестве средства обмана противовоздушной обороны противника, а сейчас изделие стало полноценным ударно-разведывательным беспилотником.

Материалы по теме:
Тотальная безопасность. Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
Тотальная безопасность.Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
17 ноября 2022
Невидимый удар. Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
Невидимый удар.Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
24 ноября 2022

Ранее начальник разведки 51-й общевойсковой армии группировки «Центр» с позывным Апостол сообщил, что российский беспилотный летательный аппарат «Молния» пролетел 120 километров, обходя зоны действия средств РЭБ противника, и уничтожил пикап Вооруженных сил Украины.

Ранее советник президента Украины по вопросам развития оборонных технологий Сергей Бескрестнов заявил, что Вооруженные силы России начали использовать многоцелевые дроны «Гербера» для управления ударными аппаратами «Молния» на большой дальности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Пашинян объявил о своей отставке
    Частные заправки в России пожаловались на отсутствие топлива
    Побившие рекорды российского проката «Мастер и Маргарита» выйдут в США после победы в суде
    На СВО применили более 100 тысяч российских «Гербер»
    Россиянин попытался отрубить голову соседу топором
    На Западе заметили новый военный успех России в Африке
    Названы три требующих обязательного обращения к врачу симптома
    Бразилия начала депортировать беременных россиянок из-за «родильного туризма»
    В Минобороны раскрыли детали ударов по объектам на Украине
    В Госдуме высказались о взятии Одессы под огневой контроль России
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok