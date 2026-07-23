Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:01, 23 июля 2026Наука и техника

На Украине заявили о новой роли российских «Гербер»

Бескрестнов: ВС России используют дроны «Гербера» для управления ударными «Молниями»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Ved_den / Shutterstock / Fotodom

Вооруженные силы (ВС) России начали использовать многоцелевые дроны «Гербера» для управления ударными аппаратами «Молния» на большой дальности. О новой роли «Гербер» заявил в Telegram советник президента Украины по вопросам развития оборонных технологий Сергей Бескрестнов.

Отмечается, что MESH-модемы «Молний», «Гербер» и «Гераней» используют один диапазон частот. По словам Бескрестнова, ранее модемы были несовместимыми, однако конструкторы обошли эти ограничения.

«Сегодня есть первый случай управления "Молниями" через "Герберу"», — говорится в сообщении.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023

Автор допустил, что практику управления «Молниями» через аппараты большой дальности будут масштабировать.

Ранее в июле появились фотографии новой модификации дрона-камикадзе «Молния». Аппарат без антенны атакует объекты без участия оператора.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Истребитель пятого поколения Су-57 разбился под Москвой. Летчик до последнего уводил самолет от жилых домов
    В США назвали «самое подходящее время» для завершения конфликта на Украине
    Такер Карлсон посетовал на ведение войны США против России
    Мужчина похудел на 45 килограммов ради интимной жизни благодаря одному продукту
    Постсоветская страна снизила добычу нефти
    В Госдуме ответили на заявление нового главкома ВСУ о россиянах
    На Западе оценили советскую ракету 5В55
    Заброшенный под видом беженца в Россию украинский агент раскрыл свой план
    Живущая в США дочь Седоковой рассказала о бедной студенческой жизни
    Трамп поставил условие для сделки с Саудовской Аравией по атому
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok