Новую «Молнию» ВС России показали на фото

Российский дрон-камикадзе «Молния» с автономным наведением показали на фото

Новую модификацию российского дрона-камикадзе «Молния», который автономно наводится на цель, показали на фото. На соответствующий снимок обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

На кадре, который сделал беспилотник противника, можно заметить новый аппарат самолетного типа. «Молния» не несет антенну, которая нужна для управления беспилотником. Это указывает на автономное выполнение задачи. Отмечается, что Вооруженные силы России массово применяют новые аппараты в Запорожье.

Ранее в июле советник главы Минобороны Украины Сергей Бескрестнов заявил, что российская «Молния» атаковала украинский объект без участия оператора. На борту аппарата находилась только камера и компьютер.

В том же месяце в зоне спецоперации заметили новую модификацию «Молнии». Дальность беспилотника самолетного типа оценивают в сто километров.