Российская «Молния» атаковала цель без пилота

На Украине заявили о применении автономной версии российского БПЛА «Молния»

Российский дрон-камикадзе «Молния» атаковал украинский объект без участия пилота. О применении автономной версии беспилотного летательного аппарата (БПЛА) заявил советник главы Минобороны Украины Сергей Бескрестнов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что на «Молнии», которой поразили цель, не было антенн управления. Аппарат нес только камеру и компьютер. По словам советника, в скором времени большинство дронов будут автономно лететь в заданный район, искать цели и наносить удары.

Бескрестнов напомнил, что ранее такие решения наблюдали на российских дронах, которые известны под обозначением V2U. Он допустил, что эти аппараты использовали для обучения нейронной сети.

Советник резюмировал, что появление искусственного интеллекта на борту «Молнии» — это плохой знак для Киева.

Ранее в июле стало известно, что российский дрон «Весес-15» с искусственным интеллектом сможет самостоятельно преследовать цель в случае потери связи.