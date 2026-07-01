Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:13, 1 июля 2026Наука и техника

Российская «Молния» атаковала цель без пилота

На Украине заявили о применении автономной версии российского БПЛА «Молния»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российский дрон-камикадзе «Молния» атаковал украинский объект без участия пилота. О применении автономной версии беспилотного летательного аппарата (БПЛА) заявил советник главы Минобороны Украины Сергей Бескрестнов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что на «Молнии», которой поразили цель, не было антенн управления. Аппарат нес только камеру и компьютер. По словам советника, в скором времени большинство дронов будут автономно лететь в заданный район, искать цели и наносить удары.

Бескрестнов напомнил, что ранее такие решения наблюдали на российских дронах, которые известны под обозначением V2U. Он допустил, что эти аппараты использовали для обучения нейронной сети.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023

Советник резюмировал, что появление искусственного интеллекта на борту «Молнии» — это плохой знак для Киева.

Ранее в июле стало известно, что российский дрон «Весес-15» с искусственным интеллектом сможет самостоятельно преследовать цель в случае потери связи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Опубликовано доказательство обмана России Америкой

    Маленькая девочка пережила укус гремучей змеи за несколько дней до свадьбы тети

    Участники СВО под обстрелами выносили с поля боя потерявшего сознание офицера

    В Госдуме высмеяли потерявшего сон из-за России генсека НАТО

    Дворника посадили на 20 лет за расправу над изнасилованной юной россиянкой

    Желание Чехии наказать Зеленского объяснили

    На звезду реалити-шоу напала собака и укусила ее до кости

    Дачников попросили не пить воду из бочки на участке

    Бывшего главаря ОПГ «Центровые» захотели вернуть с передовой под суд

    Российская «Молния» атаковала цель без пилота

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok