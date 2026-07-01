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09:24, 1 июля 2026Наука и техника

Российский «Велес-15» сможет самостоятельно преследовать цель

РИА Новости: Дрон «Велес-15» с ИИ сможет самостоятельно преследовать цель
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Российский дрон «Велес-15» с искусственным интеллектом (ИИ) сможет самостоятельно преследовать цель. Об этом РИА Новости сообщил техник беспилотных систем группировки войск «Север» с позывным Эрджей.

«Если вдруг потеряется связь с пилотом, эта птица сама долетит куда нужно. Если пилот успевает назначить цель, если цель начинает двигаться, удирать, она сама доворачивает и гонится за этой целью», — сказал техник.

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Ранее Эрджей рассказал, что в мастерской российской группировки войск «Север» был собран экспериментальный дрон «Перун» на мощных моторах.

В июне газета «Красная звезда» сообщила, что разведывательный беспилотник самолетного типа «Молния-Р», который создали на основе ударного дрона «Молния-2», получил камеру с 120-кратным зумом.

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