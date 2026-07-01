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Наука и техника
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04:37, 1 июля 2026Наука и техника

«Перун» на мощных моторах будет помогать российским военным

Российские военные создали дрон на мощных моторах «Перун» и разрабатывают тяжелый «Аист»
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В мастерской российской группировки войск (ГВ) «Север» был собран экспериментальный дрон «Перун» на мощных моторах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на техника беспилотных систем с позывным Эрджей.

Беспилотник собран из множества разных дронов и уже сейчас работает.

«Его решили назвать "Перун", потому что он на моторах от "Молний". Перун у нас кто? Бог молний, естественно», — пояснил Эрджей.

Кроме того, российские военные ведут разработку тяжелого дрона-доставщика «Аист», который будет способен поднять грузы весом в 15-20 килограммов, и станет гораздо эффективнее вражеской «Бабы-Яги».

Ранее российские военные создали уменьшенную версию украинского гексакоптера «Баба-яга».

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