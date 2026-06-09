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05:14, 9 июня 2026Россия

Российские военные создали мини-версию «Бабы-яги»

РИА Новости: Бойцы ВС РФ создали мини-версию гексакоптера R-18 «Баба-яга»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России группы «Конторы», работающие в составе группировки «Запад» на харьковском направлении, создали уменьшенную версию украинского гексакоптера «Баба-яга». Об этом сообщил РИА Новости один из разработчиков с позывным 3Д.

Он уточнил, что бойцы ВС РФ создали две версии беспилотника R-18: компактная версия может нести около трех килограммов, побольше — на шесть килограммов. Собранный мини-гексакоптер может преодолевать расстояние порядка 15 километров. Собеседник агентства добавил, что мини-версия «Бабы-яги» уже успешно применялась для минирования и уничтожения провизии противника.

Ранее командир 4-й отдельной мотострелковой бригады российской группировки войск «Южная» с позывным Гера рассказал, что новый российский дрон «Гекса-кран» превзошел украинские гексакоптеры «Баба-Яга» во время боев на константиновском направлении.

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