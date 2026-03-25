«Бабу-Ягу» превзошли

Гера: Новый российский дрон «Гекса-кран» превзошел украинскую «Бабу-Ягу»

Новый российский дрон «Гекса-кран» превзошел украинские гексакоптеры «Баба-Яга» во время боев на константиновском направлении. Об этом рассказал командир 4-й отдельной мотострелковой бригады российской группировки войск «Южная» с позывным Гера, передает РИА Новости.

«Наша отечественная разработка более технологична, чем "Баба-Яга", за счет системы, которой не нужен GPS», — рассказал командир.

По его словам, «Гекса-кран» показал себя в боях стабильно. В настоящий момент, отмечает Гера, борт проходит обслуживание, а специалисты занимаются доработками.

Ранее командир взвода беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Армии России лейтенант Максим Давыденко в ходе боевого дежурства в одиночку ликвидировал четыре «Бабы-яги».