Минобороны РФ: Ефрейтор Гавшин уничтожил два миномета и до десяти солдат ВСУ

Российские военные одержали победу в настоящей артиллерийской дуэли с бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России, ефрейтор Андрей Гавшин в составе артиллерийского расчета уничтожил два миномета и до десяти украинских солдат.

В Минобороны отметили, что огневая позиция орудия Гавшина при выполнении боевой задачи по поражению техники и живой силе противника, подверглась ответному артиллерийскому огню. Однако российские военные не остановились и продолжили работать, оперативно перераспределив огонь по артиллерийским позициям ВСУ.

Именно благодаря смелым и точным действиях Гавшина, российским расчетом были уничтожены два миномета и до десяти человек личного состава противника.

Ранее командир взвода беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Армии России лейтенант Максим Давыденко в ходе боевого дежурства в одиночку уничтожил четыре гексакоптера ВСУ типа «Баба-яга».