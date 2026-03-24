04:23, 24 марта 2026Россия

Российские военные одержали победу в артиллерийской дуэли с бойцами ВСУ

Минобороны РФ: Ефрейтор Гавшин уничтожил два миномета и до десяти солдат ВСУ
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные одержали победу в настоящей артиллерийской дуэли с бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России, ефрейтор Андрей Гавшин в составе артиллерийского расчета уничтожил два миномета и до десяти украинских солдат.

В Минобороны отметили, что огневая позиция орудия Гавшина при выполнении боевой задачи по поражению техники и живой силе противника, подверглась ответному артиллерийскому огню. Однако российские военные не остановились и продолжили работать, оперативно перераспределив огонь по артиллерийским позициям ВСУ.

Именно благодаря смелым и точным действиях Гавшина, российским расчетом были уничтожены два миномета и до десяти человек личного состава противника.

Ранее командир взвода беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Армии России лейтенант Максим Давыденко в ходе боевого дежурства в одиночку уничтожил четыре гексакоптера ВСУ типа «Баба-яга».

