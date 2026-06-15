Госдолг Китая взлетел до максимума

Государственный долг Китая впервые в истории превысил 100 триллионов юаней

В конце мая государственный долг Китая впервые в истории превысил 100 триллионов юаней, что составляет порядка 14,77 триллиона долларов. Об этом со ссылкой на данные местных СМИ сообщает РИА Новости.

Под этими цифрами подразумевается объем непогашенных государственных облигаций, который за последний год вырос на 15 процентов. Столь заметный рост заимствований, как утверждает издание, связан с проведением Пекином в последние годы активной налогово-бюджетной политики для преодоления экономических препятствий.

Минфин Китая неоднократно указывал, что коэффициент государственного долга второй экономики мира остается в разумных пределах, а риски остаются под контролем.

Ранее инвестиционный банкир Евгений Коган указал, что размер реального государственного долга по отношению к ВВП уже может быть сравним с американским из-за больших так называемых скрытых долгов. Речь идет о выпусках муниципальных облигаций с помощью частных компаний, после чего средства шли в инфраструктуру региона, а обязательства гасились за счет продажи земли под застройку.

Однако из-за кризиса на рынке недвижимости механизм перестал работать, и регионы остались с обязательствами, которые не в силах выполнить.