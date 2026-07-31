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10:05, 31 июля 2026 (обновлено: 10:15, 31 июля 2026)Наука и техника

У дронов ВСУ со Starlink в России нашли «технический нюанс»

Эксперт Кузякин: ВСУ для работы терминалов Starlink в России используют «цифровой шунт»
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) для нанесения ударов вглубь России обходят ограничения, налагаемые SpaceX на терминалы Starlink, о чем сама американская компания знает. Об этом ТАСС стало известно от эксперта в области беспилотной авиации, генерального конструктора Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрия Кузякина.

По его словам, в ряде стран, в частности России и Китае, работа Starlink блокируется компанией, однако ВСУ обходят это ограничение, в результате чего, например, физически находящийся в Воронеже терминал может сообщать системе, что он работает в Германии. «Этот технический нюанс используют ВСУ, когда устанавливают "тарелки" на дроны для ударов вглубь территории нашей страны. Для этого они врезают в тарелку Starlink цифровой шунт, который на физическом уровне подменяет реальные координаты тарелки на заведомо ложные», — заявил эксперт.

Кузякин заметил, что ЦКБР располагает десятками дронов ВСУ с терминалами Starlink, платы управления которых содержат «шунты подмены координат».

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Ранее генконструктор ЦКБР заметил, что система «Волна-Купол-Гарант», используемая Вооруженными силами России, глушит передачу данных с космических аппаратов Starlink наземным терминалам узким направленным высокочастотным радиолучом, вызывающим перегрузку на приемных антеннах.

В июне Telegram-канал «Военная хроника» заметил, что заглушенные российским комплексом «Волна-Купол-Гарант» спутники Starlink, используемые ВСУ для ударов по территории России, получили необратимые повреждения.

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