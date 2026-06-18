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11:03, 18 июня 2026Наука и техника

Заглушенные Россией спутники Starlink получили «необратимые повреждения»

Заглушенные «Волной-Куполом-Гарантом» спутники Starlink получили «необратимые повреждения»
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Pierre Crom / Getty Images

Заглушенные российским комплексом «Волна-Купол-Гарант» спутники Starlink, используемые Вооруженными силами Украины для нанесения ударов по территории России, получили необратимые повреждения. Об этом со ссылкой на выводы зарубежных исследователей утверждает Telegram-канал «Военная хроника».

«Первый и наиболее важный [вывод] заключается в том, что в конечном итоге электронные компоненты космических аппаратов, чьи орбитальные траектории пролегают через зону активного глушения, так или иначе получат необратимые повреждения», — говорится в публикации.

Еще один вывод — площадь эффективного покрытия комплекса «Волна-Купол-Гарант» увеличивается, в связи с чем в перспективе можно говорить о создании на определенных участках фронта радиоэлектронного «колпака».

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Ранее Telegram-канал «Военный осведомитель» заявил, что российские специалисты разработали комплекс радиоэлектронной борьбы «Волна-Купол-Гарант», который глушит каналы спутниковой связи Starlink.

Как тогда же «Ленте.ру» военный эксперт Алексей Живов сообщил, что, опираясь на информацию военнослужащих и простую человеческую логику, можно утверждать, что в России появился новый радиотехнический комплекс, который способен глушить вражеские беспилотники.

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