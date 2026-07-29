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Силовые структуры
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10:53, 29 июля 2026 (обновлено: 10:56, 29 июля 2026)Силовые структуры

Россиянин расправился с сестрой и ее мужем при помощи полена

В Ярославской области осудят мужчину за убийство родственников
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Патрин / РИА Новости

В Ярославской области осудят мужчину за расправу над родственниками. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Он обвиняется по статье 105 («Убийство двух лиц, совершенное с особой жестокостью») УК РФ.

По данным следствия, в мае этого года 56-летний местный житель распивал алкогольные напитки со своей сестрой и ее мужем в частном доме в деревне Еремеево. В ходе внезапно возникшей ссоры он взял полено и нанес 63-летним родственникам множественные удары по голове, телу и конечностям. Травмы, полученные пострадавшими, оказались несовместимыми с жизнью.

После случившегося мужчина скрылся с места происшествия. Чтобы отвести от себя подозрения, на следующий день он вернулся в дом и заявил об обнаружении тел.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что россиянин расправился с двумя братьями во время застолья.

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