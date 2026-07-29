Wildberries остановил работу своего склада в Рязани

Склад Wildberries в Рязани был эвакуирован и временно не принимает поставки

Логистический объект Wildberries в Рязани был эвакуирован в соответствии с требованиями безопасности на фоне атаки украинских БПЛА, следует из сообщения пресс-службы компании.

Также уточняется, что склад маркетплейса в этом городе временно не принимает поставки, а товары, которые хранятся на нем, сейчас сняты с продажи. Пока партнерам предлагается перенаправлять поставки на склад во Владимире.

Ранее 29 июля о массовой атаке беспилотников на столицу региона заявил губернатор Рязанской области Павел Малков.

За последние несколько дней беспилотники ВСУ атаковали объекты Wildberries в ряде российских регионов. В частности, из-за ударов останавливалась работа логистических комплексов в Санкт-Петербурге, а также в Удмуртии. Основатель компании Татьяна Ким заявила на фоне этого об оперативной перестройке логистики маркетплейса.