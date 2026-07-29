В Минобороны раскрыли детали боестолкновения с ВСУ с применением авиации в Черном море

Российский самолет в акватории Черного моря уничтожил безэкипажный катер ВСУ

В акватории Черного моря был уничтожен безэкипажный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ). Детали боестолкновения раскрыли в Министерстве обороны.

Как пояснили в оборонном ведомстве, ликвидация судна была совершена с применением морской авиации.

«Самолетом морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки системы противовоздушной обороны сбили четыре управляемые ракеты «Нептун» и 619 беспилотных летательных аппаратов, летевших в сторону России.

По данным Минобороны, российские военные также нанесли поражение складам вооружения, боеприпасов и горючего, цехам производства и местам хранения беспилотников, а также объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах Вооруженных сил Украины.