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12:55, 29 июля 2026 (обновлено: 13:04, 29 июля 2026)Россия

В Минобороны раскрыли детали боестолкновения с ВСУ с применением авиации в Черном море

Российский самолет в акватории Черного моря уничтожил безэкипажный катер ВСУ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

В акватории Черного моря был уничтожен безэкипажный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ). Детали боестолкновения раскрыли в Министерстве обороны.

Как пояснили в оборонном ведомстве, ликвидация судна была совершена с применением морской авиации.

«Самолетом морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки системы противовоздушной обороны сбили четыре управляемые ракеты «Нептун» и 619 беспилотных летательных аппаратов, летевших в сторону России.

По данным Минобороны, российские военные также нанесли поражение складам вооружения, боеприпасов и горючего, цехам производства и местам хранения беспилотников, а также объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах Вооруженных сил Украины.

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