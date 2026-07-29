Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:44, 29 июля 2026 (обновлено: 12:52, 29 июля 2026)Россия

В Минобороны назвали цели для ударов по Украине

Минобороны: Российские военные ударили по складам и объектам инфраструктуры на Украине
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

Российские военные ударили по складам и объектам инфраструктуры на Украине. Цели атак назвали в Министерстве обороны РФ.

По данным оборонного ведомства, за минувшие сутки поражение было нанесено складам вооружения, боеприпасов и горючего, цехам производства и местам хранения беспилотников, а также объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, атакам подверглись пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Как уточнили в министерстве, цели для ударов были обнаружены в 137 районах.

Атаки по объектам на Украине совершились с применением оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракет и артиллерии.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре управляемые ракеты «Нептун» и 619 беспилотных летательных аппаратов, летевших в сторону России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Россия снова ударила по портам Одессы и Черноморска. Украинский зерновой коридор блокирован
    Россиянин порезал забравшегося к нему через балкон соседа
    Зеленский отправил в отставку премьера двумя словами
    В Польше сделали заявление о войне с Россией
    Известный российский бренд начал продавать грязные рубашки и нарвался на гнев покупателей
    В российском регионе неизвестные расстреляли мужчину в собственном доме
    В Финляндии собрались обрезать кабель для интернет-трафика в Россию
    После избиения и смерти ученого, награжденного Путиным, задержан бизнесмен и бывший гаишник. Его жена привела свою версию событий
    Россиянин поставил на Первую лигу и выиграл более 400 тысяч рублей
    В Минобороны назвали цели для ударов по Украине
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok