В Минобороны назвали цели для ударов по Украине

Минобороны: Российские военные ударили по складам и объектам инфраструктуры на Украине

Российские военные ударили по складам и объектам инфраструктуры на Украине. Цели атак назвали в Министерстве обороны РФ.

По данным оборонного ведомства, за минувшие сутки поражение было нанесено складам вооружения, боеприпасов и горючего, цехам производства и местам хранения беспилотников, а также объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, атакам подверглись пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Как уточнили в министерстве, цели для ударов были обнаружены в 137 районах.

Атаки по объектам на Украине совершились с применением оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракет и артиллерии.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре управляемые ракеты «Нептун» и 619 беспилотных летательных аппаратов, летевших в сторону России.