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Забота о себе
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13:34, 29 июля 2026Забота о себеЭксклюзив

Стоматолог предупредила об опасных последствиях одной летней привычки

Стоматолог Узакова: Привычка грызть лед может провоцировать микротрещины на эмали зубов
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Летняя привычка грызть лед может быть опасна для зубов и челюстного сустава, предупредила врач-стоматолог клиники «Атрибьют» Маргарита Узакова. О ее опасных последствиях врач рассказала в беседе с «Лентой.ру».

«Лед — экстремально твердый материал, и для его раскусывания требуется усилие, значительно превышающее жевательное давление при употреблении обычной пищи. Это создает дополнительное напряжение в височно-нижнечелюстном суставе, что может привести к усугублению текущих процессов в этой области», — предупредила доктор.

Узакова добавила, что навредить здоровью может и резкий перепад температур, который возникает при контакте со льдом. Он провоцирует появление невидимых глазу микротрещин на эмали. Кроме того, привычка грызть лед может быть причиной сколов эмали на зубах.

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«Если вам нравится хруст, замените лед на яблоки или морковь. Ледяные напитки лучше пить через соломинку, чтобы минимизировать контакт зубов с экстремальным холодом», — посоветовала стоматолог.

Она также рассказала, что непреодолимая тяга грызть лед называется пагофагией и считается симптомом железодефицитной анемии. «Если вы замечаете за собой эту привычку, вместо походов к стоматологу стоит начать с визита к терапевту и сдачи базового чекапа на уровень ферритина и гемоглобина», — заключила врач.

Ранее стоматолог-терапевт Павел Лысенков предупредил, что зубная боль может оказаться симптомом сердечного приступа. По его словам, такой нетипичный симптом возникает из-за нарушения кровоснабжения сердечной мышцы.

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