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14:26, 29 июля 2026 (обновлено: 14:29, 29 июля 2026)Путешествия

Альпинист не выжил во время восхождения на гору в российском регионе

МЧС: Альпинист не выжил во время восхождения в Карачаево-Черкесии
Алина Черненко

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Участник зарегистрированной альпинистской группы из семи человек не выжил во время восхождения на гору в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по российскому региону в MAX.

Спасатели выдвинулись в район озера Даут Карачаевского района для транспортировки мужчины, который получил травмы, несовместимые с жизнью. Трагедия произошла в районе пика МИФИ в Даутском ущелье.

В МЧС уточнили, что для проведения работ привлекли 12 спасателей и 2 единицы техники.

Ранее пять иностранных альпинистов не выжили во время восхождения на Эльбрус. Они не были профессионалами, но все равно отправились покорять гору без сопровождения гида.

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