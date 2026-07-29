Полиция нашла жестоко расправившегося с мужчиной на празднике солнцестояния убийцу

В Великобритании полиция арестовала поляка, который убил мужчину во время солнцестояния

В Великобритании полиция нашла убийцу, жестоко расправившегося с мужчиной на празднике солнцестояния в каменном круге бронзового века. Об этом сообщает Daily Mail.

26-летний плотник Айзек Клэр-Уоттс из Ноттингема был найден мертвым 22 июня недалеко от круга «Девять леди» в Стэнтон-Лис, графство Дербишир, куда сотни людей ежегодно съезжаются праздновать летнее солнцестояние. Результаты вскрытия не обнародованы, однако полиция заявила, что расправа была жестокой. Мать жертвы опознала тело сына в Лестерском королевском госпитале 24 июня. Она написала в соцсетях: «Мы должны знать, кто это сделал с Айзеком».

Полиция подозревает в злодеянии 23-летнего поляка Симона Бабынко. Его также обвиняют в покушении на жизнь человека в Честерфилде 25 июня. Бабынко нашли и поместили под стражу. Он предстанет перед Королевским судом Дерби 25 сентября. Полиция, уже получившая сотни сообщений и улик, продолжает призывать всех, кто был на празднике с 19 по 23 июня, связаться со следствием, чтобы восстановить последние часы жизни Айзека.

Ранее сообщалось, что в Японии арестовали женщину, которая расправилась с мужем в 2011 году и 15 лет хранила его в морозилке. Останки нашли благодаря тому, что камера в один момент отключилась, и к соседям стал просачиваться запах разложения.