Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
15:18, 29 июля 2026 (обновлено: 15:32, 29 июля 2026)Из жизни

Полиция нашла жестоко расправившегося с мужчиной на празднике солнцестояния убийцу

В Великобритании полиция арестовала поляка, который убил мужчину во время солнцестояния
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Citizen Kepler / Shutterstock / Fotodom  

В Великобритании полиция нашла убийцу, жестоко расправившегося с мужчиной на празднике солнцестояния в каменном круге бронзового века. Об этом сообщает Daily Mail.

26-летний плотник Айзек Клэр-Уоттс из Ноттингема был найден мертвым 22 июня недалеко от круга «Девять леди» в Стэнтон-Лис, графство Дербишир, куда сотни людей ежегодно съезжаются праздновать летнее солнцестояние. Результаты вскрытия не обнародованы, однако полиция заявила, что расправа была жестокой. Мать жертвы опознала тело сына в Лестерском королевском госпитале 24 июня. Она написала в соцсетях: «Мы должны знать, кто это сделал с Айзеком».

Полиция подозревает в злодеянии 23-летнего поляка Симона Бабынко. Его также обвиняют в покушении на жизнь человека в Честерфилде 25 июня. Бабынко нашли и поместили под стражу. Он предстанет перед Королевским судом Дерби 25 сентября. Полиция, уже получившая сотни сообщений и улик, продолжает призывать всех, кто был на празднике с 19 по 23 июня, связаться со следствием, чтобы восстановить последние часы жизни Айзека.

Материалы по теме:
Россияне полюбили зимовать на Бали. Откуда такая любовь и почему этот расслабленный курорт подойдет далеко не каждому?
Россияне полюбили зимовать на Бали.Откуда такая любовь и почему этот расслабленный курорт подойдет далеко не каждому?
21 октября 2022
Вампиры, убийства и исчезновения Самые загадочные дела, которые удалось раскрыть спустя десятки лет
Вампиры, убийства и исчезновенияСамые загадочные дела, которые удалось раскрыть спустя десятки лет
7 января 2020

Ранее сообщалось, что в Японии арестовали женщину, которая расправилась с мужем в 2011 году и 15 лет хранила его в морозилке. Останки нашли благодаря тому, что камера в один момент отключилась, и к соседям стал просачиваться запах разложения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    В офисе Зеленского раскрыли сроки введения «адских санкций» США против России
    Укушенный мотоциклист поймал змею голыми руками и попал на видео
    Банда школьников в балаклавах избивала жителей российского региона ради видео
    Стало известно о возможной эксгумации тела избитого ученого РАН
    Нетаньяху зачастил в Белый дом
    Пашинян назвал условие начала конца ЕАЭС
    Человек погиб при падении лифта в Москве
    Публикация фейков довела российского экс-учителя до суда
    В России высказались о знаках для Москвы на переговорах Трампа и Зеленского
    После атаки БПЛА в российском городе за 1500 километров от границы заметили столб дыма
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok