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16:16, 29 июля 2026Экономика

Земфира распродала последнюю недвижимость в России

Земфира избавилась от последней недвижимости в России, которой владела с 2007 года
Виктория Клабукова

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Земфира (полное имя — Земфира Рамазанова, внесена Минюстом в реестр иноагентов) избавилась от последней недвижимости, оставшейся у нее в России. Какой объект был продан артисткой, выяснил Telegram-канал Shot.

До недавнего времени в собственности певицы оставался подвал площадью 134 квадрата на 5-й Магистральной улице в Москве. Им Земфира владела с 2007 года и до эмиграции планировала там разместить студию звукозаписи. Сделка состоялась несколько месяцев назад, ее стоимость не уточняют. Пока что помещение пустует, но в подвале уже сменили двери.

Ранее о продаже жилья задумалась подруга Земфиры, режиссер и сценарист Рената Литвинова. Свою столичную квартиру площадью 344 квадратных метра в элитном жилом комплексе «Большая Дмитровка IX» она выставила на продажу за миллиард рублей. Как сообщалось, объект реализуют через закрытую продажу, и потенциальный покупатель — крупный столичный бизнесмен — уже внес аванс.

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