Рената Литвинова решила избавиться от квартиры в Москве за миллиард рублей

Mash: Рената Литвинова выставила на продажу квартиру в центре Москвы за 1 млрд рублей

Покинувшая Россию актриса театра и кино, режиссер и сценарист Рената Литвинова решила избавиться от квартиры в центре Москвы. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По информации источника, речь идет об объекте в элитном жилом комплексе «Большая Дмитровка IX» площадью 344 квадратных метра. Он был объединен из двух квартир в одну. Недвижимость звезда приобрела пять лет назад. Актриса проводила в квартире съемки и встречи, однако не проживала там постоянно. За лот актриса попросила миллиард рублей.

Уточняется, что жилье реализуют через закрытую продажу, и потенциальный покупатель — крупный столичный бизнесмен — уже внес аванс. Между тем показы квартиры прекращать не стали. В случае, если до конца лета удастся найти того, кто желает приобрести объект здесь и сейчас, недвижимость достанется ему.

Среди особенностей жилья — наличие коллекционной мебели, антикварных ширм, зеркал, люстр, дискового телефона, коллекция картин из живых бабочек, а также изображения в ванной комнате, написанные для певицы Земфиры (полное имя — Земфира Рамазанова, внесена Минюстом в реестр иноагентов) и диван бабушки Земфиры. По просьбе потенциального собственника большую часть мебели вывезли на склад, чтобы снизить стоимость, однако за доплату в пять миллионов рублей Литвинова готова расстаться со всем интерьером.

Помимо этого, у дочери Литвиновой Ульяны в квартире была отдельная комната, которую режиссер обустроила, чтобы та могла останавливаться в ней по приезде в Россию.

Ранее сообщалось, что певец Валерий Сюткин выставил на продажу квартиру в центре Москвы за пять миллионов евро.