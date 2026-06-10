Гарри Каспарову запретили продавать элитное жилье в центре Москвы

Mash: Гарри Каспарову запретили продавать квартиру в центре Москвы за 176 млн рублей

Уехавшему из России бывшему чемпиону мира по шахматам Гарри Каспарову (признан Минюстом РФ иностранным агентом) запретили продавать элитную недвижимость в центре Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Речь идет о квартире с кадастровой стоимостью более 176 миллионов рублей, расположенной в районе Хамовники. Площадь объекта — 297 квадратных метров, он является самым просторным в доме. Имущество Каспаров унаследовал от матери в 2021 году. Задолженностей по ЖКУ за квартиру у него нет.

По информации канала, судебные приставы наложили запрет на продажу, дарение и переоформления жилья на другого человека из-за штрафов за отсутствие маркировки «иноагент» в публикациях в соцсетях. На данный момент за 63-летним Каспаровым числится три таких взыскания на общую сумму 90 тысяч рублей.

10 июня стало известно, что актер Александр Песков, который прославился благодаря пародиям на певицу Аллу Пугачеву, решил избавиться от квартиры в Москве из-за многомиллионного долга.