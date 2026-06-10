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15:20, 10 июня 2026Экономика

Российский актер захотел избавиться от недвижимости из-за проблем с деньгами

Mash: Актер Александр Песков продает квартиру за 56 млн рублей из-за проблем с деньгами
Александра Качан (Редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Российский актер Александр Песков, известный пародиями на певицу Аллу Пугачеву, решил продать квартиру в Москве из-за проблем с деньгами. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Речь идет об элитной квартире на 12-м этаже здания рядом со станцией метро «Баррикадная». В жилье две комнаты, его площадь составляет 55 квадратных метров. Артист впервые выставил объект на продажу в начале апреля 2025 года за 56,6 миллиона рублей. С тех пор квартиру несколько раз снимали с продажи и публиковали снова примерно по той же цене.

По данным канала, на объекте есть обременения. Предположительно, они связаны с долгом Пескова размером в 13 миллионов рублей.

Ранее директор Аллы Пугачевой Елена Чупракова опровергла информацию о долгах певицы за коммунальные услуги и заявила, что лично оплачивает все счета артистки.

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