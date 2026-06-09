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15:54, 9 июня 2026Культура

Директор Пугачевой ответила на слухи о долгах певицы

Директор Пугачевой Чупракова заявила, что лично оплачивает все счета певицы в России
Андрей Шеньшаков

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Директор уехавшей из России после начала специальной военной операции Аллы Пугачевой Елена Чупракова заявила, что лично оплачивает все счета певицы. Об этом она рассказала «Газете.Ru».

По словам Чупраковой, появившаяся ранее в СМИ информация о задолженности Аллы Борисовны за услуги электроснабжения в квартире на Арбате является ложной.

«Мне присылают счета, я все сама лично оплачиваю по справкам. Никаких задолженностей не может быть», — заявила представитель Примадонны.

Что касается слухов о возможной продаже Пугачевой российской недвижимости, Елена призналась, что ничего не слышала об этом.

Ранее стало известно, что энергетическая компания подала в суд на певицу Аллу Пугачеву из-за долга за электричество в ее пустующей квартире в Москве.

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