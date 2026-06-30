Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:06, 30 июня 2026Экономика

Стал известен новый владелец квартиры Артемия Лебедева в Киеве

Квартиру дизайнера Лебедеве в Киеве купила компания-производитель БПЛА
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Квартиру российского блогера и дизайнера Артемия Лебедева в Киеве купил производитель беспилотных летательный аппаратов (БПЛА) «Генерал Черешня». Об этом говорится на странице компании в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Компания "Генерал Черешня" приобрела на аукционе квартиру пропагандиста Артемия Лебедева», — говорится в публикации.

Речь идет о двухуровневом жилье в историческом центре Киева около Золотых ворот. Новый владелец недвижимости отметил, что эту квартиру было важно забрать для общественной пользы. Стартовая цена объекта площадью 138 квадратных метров была 236 тысяч долларов (более 18,5 миллиона рублей), а представители «Генерал Черешни» отдали за нее 301 тысячу долларов (почти 23,7 миллиона рублей).

Вторую квартиру Лебедева площадью 193,2 квадратных метра на улице Саксаганского не удалось продать на аукционе. Торги не состоялись из-за отсутствия желающих.

Сам дизайнер, узнав о решении украинских властей пустить его недвижимость с молотка, проклял будущих хозяев этой жилплощади. Неудачи в жизни покупателя, по словам Лебедева, прекратятся только когда ему вернут квартиру.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Главком ВСУ рассказал о позоре украинской армии

    Туристка разбила голову на водопаде и попала в реанимацию в популярной стране Европы

    Таинственный мститель стал ловить преступников и приклеивать их скотчем к столбам

    В России отреагировали на слова Сырского о наступлении России в Черниговской области

    Стал известен новый владелец квартиры Артемия Лебедева в Киеве

    Самокатчик несколько лет расстреливал россиян из самодельного оружия

    Власти Польши предупредили Зеленского о последствиях создания пантеона героев

    Участник СВО во время эвакуации мирных жителей принял на себя удар дрона ВСУ

    Миру спрогнозировали переизбыток нефти

    Британский политик раскрыл корни русофобии на Западе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok