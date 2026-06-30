Квартиру дизайнера Лебедеве в Киеве купила компания-производитель БПЛА

Квартиру российского блогера и дизайнера Артемия Лебедева в Киеве купил производитель беспилотных летательный аппаратов (БПЛА) «Генерал Черешня». Об этом говорится на странице компании в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Компания "Генерал Черешня" приобрела на аукционе квартиру пропагандиста Артемия Лебедева», — говорится в публикации.

Речь идет о двухуровневом жилье в историческом центре Киева около Золотых ворот. Новый владелец недвижимости отметил, что эту квартиру было важно забрать для общественной пользы. Стартовая цена объекта площадью 138 квадратных метров была 236 тысяч долларов (более 18,5 миллиона рублей), а представители «Генерал Черешни» отдали за нее 301 тысячу долларов (почти 23,7 миллиона рублей).

Вторую квартиру Лебедева площадью 193,2 квадратных метра на улице Саксаганского не удалось продать на аукционе. Торги не состоялись из-за отсутствия желающих.

Сам дизайнер, узнав о решении украинских властей пустить его недвижимость с молотка, проклял будущих хозяев этой жилплощади. Неудачи в жизни покупателя, по словам Лебедева, прекратятся только когда ему вернут квартиру.

