Квартиры Артемия Лебедева в Киеве выставили на торги за $550 тысяч

Киевскую недвижимость российского дизайнера и блогера Артемия Лебедева выставили на аукцион. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ).

Речь идет о двух квартирах знаменитости площадью 138,5 и 193,2 квадратных метра в Шевченковском и Голосеевском районах города. Стартовая цена одного из лотов составляет около 236 тысяч долларов, другую оценили в 315 тысяч долларов. Суммарно за два объекта власти Киева рассчитывают получить более полумиллиона долларов. Торги запланированы на 30 июня. Лебедев находится под санкциями Совета национальной безопасности и обороны Украины с января 2023 года.

Ранее, комментируя новость о будущем аукционе, председатель фонда Дмитрий Наталуха отметил, что семье Лебедева не разрешили забрать личные вещи, поскольку в подобных случаях правительство Украины так же поступало и с другими изъятыми объектами. Сам дизайнер, узнав о соответствующем решении украинских властей, проклял будущих хозяев его жилплощади. Неудачи в жизни покупателя, по словам Лебедева, прекратятся только, когда ему вернут квартиру. Президенту Украины Владимиру Зеленскому блогер пожелал гореть в аду на отдельной тефлоновой сковороде.

