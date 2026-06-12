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12:18, 12 июня 2026Интернет и СМИ

Квартиру известного российского блогера в Киеве выставили на аукцион

Квартиру Артемия Лебедева в Киеве решили продать на аукционе за 236 тыс. долларов
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Квартиру блогера и дизайнера Артемия Лебедева в Киеве решили продать на аукционе. Об этом заявил председатель Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Наталуха на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Осматривали очередное подсанкционное имущество, которое скоро пойдет с молотка. На этот раз — квартиру Артемия Лебедева», — написал он.

Квартира Лебедева, площадь которой составляет 138,5 квадратного метра, расположена в историческом центре Киева. Недвижимость выставят на аукцион 30 июня со стартовой ценой 236 тысяч долларов (около 17 миллионов рублей).

Украинский чиновник отметил, что семье блогера не разрешили забрать личные вещи, поскольку в подобных случаях правительство Украины так же поступало и с другими изъятыми объектами.

Ранее Артемий Лебедев назвал хамским открытое письмо украинского лидера Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину. Он также предположил, что письмо было переведено с английского, так как в нем встречались нетипичные для русского языка конструкции.

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