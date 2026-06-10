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17:50, 10 июня 2026Интернет и СМИ

Артемий Лебедев назвал «хамским и дебильным» письмо Зеленского Путину

Блогер Артемий Лебедев назвал хамским письмо Зеленского Путину
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Alexey Belkin / NEWS.ru / Globallookpress.com

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал хамским открытое письмо президента Украины Владимира Зеленского российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом он высказался в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

«Зеленский написал абсолютно хамское письмо, абсолютно дебильное, очень плохо написанное», — оценил Лебедев послание, опубликованное на сайте президента Украины.

Он также предположил, что письмо было переведено с английского, так как в нем встречались нетипичные для русского языка конструкции. Кроме того, как подчеркнул дизайнер, в дипломатии принято действовать через министерство иностранных дел, а не размещать обращение в интернете.

4 июня президент Украины выложил на своем сайте адресованное Путину письмо с призывом к прямому диалогу. В нем Зеленский, среди прочего, заявил, что Киев готов к полному прекращению огня на период переговоров. Контролировать же соблюдение условий перемирия украинский лидер предложил США.

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