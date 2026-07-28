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11:11, 28 июля 2026 (обновлено: 11:22, 28 июля 2026)РоссияЭксклюзив

В России высказали ожидания от встречи Трампа и Зеленского для урегулирования конфликта

Депутат Чепа выразил надежду на встречу Трампа и Зеленского для урегулирования конфликта
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Надежды на здравый смысл есть всегда, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа, комментируя предстоящую встречу американского и украинского президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Комментарием он поделился с «Лентой.ру».

«Ожидания всегда есть. Надежды всегда есть на здравый смысл. Вспомните заявления [президента России Владимира] Путина и в 2024 году, и в Анкоридже. Несмотря на то, что в Анкоридже мы готовы были пойти на определенные уступки, тем не менее это последовательная позиция, и мы ее придерживаемся. Вчера Владимир Владимирович говорил все то же самое. Мы готовы. Как услышат сейчас позицию американцы — послушаем», — высказался депутат.

Ранее стало известно, что темой встречи Трампа и Зеленского 28 июля станет процесс разрешения разногласий между Москвой и Киевом. В Белом доме заявили, что пришло время завершить конфликт.

До этого в Раде заявляли об утрате Трампом влияния на Зеленского. Американскому лидеру нечего предложить Киеву с 2025 года.

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