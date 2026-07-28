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11:56, 28 июля 2026 (обновлено: 12:03, 28 июля 2026)Россия

В Госдуме заявили о начале новых переговоров с Украиной

Депутат Колесник: Переговоры с Украиной по урегулированию конфликта уже начались
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой о готовности Москвы обсуждать решения, которые касаются урегулирования конфликта на Украине, говорят о начале переговоров с Киевом. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Газетой.Ru».

Ранее, 27 июля, Мария Захарова заявила, что Россия готова к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине. При этом она подчеркнула, что Москва согласна на выход из кризиса с учетом пониманий, достигнутых в Анкоридже в августе 2025 года.

«Мария Захарова — опытный дипломат, она понимает, что говорит. Я думаю, уже эти условия сформулированы. На пустом месте такие вещи не говорят. Я думаю, уже начались переговоры», — отметил Колесник.

По его словам, если Захарова заявила о готовности к переговорам, значит, для процесса мирного урегулирования появились новые возможности.

28 июля пройдет встреча между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Как писали СМИ, темой переговоров станет разрешение разногласий между Россией и Украиной.

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