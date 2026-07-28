Акции SpaceX подешевели вдвое

Котировки SpaceX упали вдвое с момента пика после IPO

После рекордного IPO акции космической компании Илона Маска SpaceX, выведенные на биржу с ценой в 135 долларов за штуку, на пике дорожали до 225 долларов, но затем стали дешеветь, упав к текущему моменту более чем вдвое, до менее чем 111 долларов.

Как отмечает CNBC, рыночная капитализация SpaceX, которая в моменте врывалась в четверку самых дорогих компаний мира, сократилась более чем на 1,2 триллиона долларов. Сам Маск с иронией признал себя бывшим триллионером.

«Мелкие спекулянты продолжают покупать опционы колл с крайне низкой вероятностью исполнения, требующие, чтобы стремительно падающая акция быстро развернулась и удвоилась в цене», — комментируют авторы публикации происходящее на рынке с бумагами компании. «SpaceX обеспечивает трейдерам одни из самых сильных колебаний котировок на рынке», — добавляют они.

Ранее сообщалось, что снижение котировок компании ускорилось на фоне отмены испытательного пуска корабля Starship из-за неспособности запустить двигатели.