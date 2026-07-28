Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:55, 28 июля 2026 (обновлено: 12:58, 28 июля 2026)Экономика

Акции SpaceX подешевели вдвое

Котировки SpaceX упали вдвое с момента пика после IPO
Дмитрий Воронин

Фото: Mario Tama / Getty Images

После рекордного IPO акции космической компании Илона Маска SpaceX, выведенные на биржу с ценой в 135 долларов за штуку, на пике дорожали до 225 долларов, но затем стали дешеветь, упав к текущему моменту более чем вдвое, до менее чем 111 долларов.

Как отмечает CNBC, рыночная капитализация SpaceX, которая в моменте врывалась в четверку самых дорогих компаний мира, сократилась более чем на 1,2 триллиона долларов. Сам Маск с иронией признал себя бывшим триллионером.

«Мелкие спекулянты продолжают покупать опционы колл с крайне низкой вероятностью исполнения, требующие, чтобы стремительно падающая акция быстро развернулась и удвоилась в цене», — комментируют авторы публикации происходящее на рынке с бумагами компании. «SpaceX обеспечивает трейдерам одни из самых сильных колебаний котировок на рынке», — добавляют они.

Ранее сообщалось, что снижение котировок компании ускорилось на фоне отмены испытательного пуска корабля Starship из-за неспособности запустить двигатели.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Польша ответила на слова Путина о разделе Украины
    Нетаньяху предрекли участь Зеленского после встречи с Трампом
    Известная телеведущая перенесла операцию
    Раскрыта сумма гонорара ирландского наемника ВСУ
    Россиянам сообщили о снижении скидок на один тип машин
    В Европе допустили прямой военный ответ Ирана Украине
    Москвичам назвали срок прекращения дождей
    Россия запустит новые маршруты электричек до Белоруссии
    Россиянам назвали неочевидные причины дневной сонливости
    В России назвали единственный способ борьбы с атаками ВСУ на мирных граждан
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok