Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:02, 17 июля 2026Экономика

Акции космической компании Маска подешевели до минимума

Акции SpaceX резко упали в цене после отмены запуска корабля Starship
Дмитрий Воронин

Фото: David Dee Delgado / Reuters

Акции космической компании SpaceX Илона Маска резко подешевели после открытия торгов в США — на фоне отмены испытательного пуска корабля Starship стоимость бумаг достигла минимума с начала торгов пять недель назад.

После рекордного IPO акции SpaceX, выведенные на биржу с ценой в 135 долларов за штуку, на пике дорожали до 225 долларов, но затем стали дешеветь, упав к моменту написания материала до 124,5 доллара. В моменте дневное снижение бумаг превышало 6 процентов.

После выхода на биржу SpaceX на некоторое время входила в мировой топ-4 по капитализации, но теперь откатилась на девятое место. Маск тоже перестал быть триллионером, которым он первым в истории стал после июньского IPO.

Тринадцатый испытательный полет Starship отменили в ночь на 17 июля по московскому времени уже на этапе запуска двигателей. По словам Маска, некоторые двигатели не запустились, что привело к автоматическому прерыванию процесса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Россия ударила по сухогрузам Украины
    Врач показал лицо женщины с нитями наружу после неудачной подтяжки
    Российские войска ударили по Одессе
    Звездам «Аншлага» запретили въезд в европейскую страну
    Новых глав Минобороны и МИД Украины назвали
    Стало известно об угрозе пожизненного срока для солиста группы «Тараканы!»
    В Госдуме удивились запросу Плющенко на грант в размере 24 миллионов рублей
    Козловский вернулся на сцену МДТ после трехлетней паузы
    Акции космической компании Маска подешевели до минимума
    Семейная пара и их ребенок рухнули с туристической смотровой площадки и не выжили
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok