Акции космической компании Маска подешевели до минимума

Акции SpaceX резко упали в цене после отмены запуска корабля Starship

Акции космической компании SpaceX Илона Маска резко подешевели после открытия торгов в США — на фоне отмены испытательного пуска корабля Starship стоимость бумаг достигла минимума с начала торгов пять недель назад.

После рекордного IPO акции SpaceX, выведенные на биржу с ценой в 135 долларов за штуку, на пике дорожали до 225 долларов, но затем стали дешеветь, упав к моменту написания материала до 124,5 доллара. В моменте дневное снижение бумаг превышало 6 процентов.

После выхода на биржу SpaceX на некоторое время входила в мировой топ-4 по капитализации, но теперь откатилась на девятое место. Маск тоже перестал быть триллионером, которым он первым в истории стал после июньского IPO.

Тринадцатый испытательный полет Starship отменили в ночь на 17 июля по московскому времени уже на этапе запуска двигателей. По словам Маска, некоторые двигатели не запустились, что привело к автоматическому прерыванию процесса.