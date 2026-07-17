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02:45, 17 июля 2026Наука и техника

SpaceX в последний момент отменила полет Starship

SpaceX в последний момент отменила 13-й испытательный полет Starship из-за двигателей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Steve Nesius / Reuters

Компания SpaceX в последний момент перенесла запуск ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship, который должен был состояться 16 июля в рамках 13-го испытательного полета. Об этом говорится в соцсети X.

«Сегодня запуска не будет», — сказал ведущий трансляции на странице компании в X. Он отметил, что старт был отменен уже на этапе запуска двигателей.

Как сообщил основатель компании Илон Маск, некоторые двигатели не запустились, что привело к автоматическому прерыванию запуска. «Надеюсь, следующая попытка запуска состоится через несколько дней», — написал он.

14 июля SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 c 29 спутниками Starlink. Ракета с космическими аппаратами стартовала с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида (США).

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