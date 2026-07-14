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14:50, 14 июля 2026Наука и техника

SpaceX запустила 29 спутников Starlink

Компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 c 29 спутниками Starlink
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Steve Nesius / Reuters

Компания SpaceX сегодня, во вторник, 14 июля, успешно запустила ракету Falcon 9 c 29 спутниками Starlink. Об этом сообщает Spectrum News 13.

Ракета с космическими аппаратами стартовала с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида (США).

После отсоединения от второй ступени бустер B1080, до этого совершивший 27 успешных полетов, успешно опустился на платформу A Shortfall of Gravitas в Атлантическом океане.

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По данным астронома Джонатана Макдауэлла, до данной миссии на низкой околоземной орбите (НОО) находились 10 799 спутников Starlink, в том числе на рабочей — 9062 аппарата.

Ранее сайт Space.com со ссылкой на Макдауэлла сообщил, что SpaceX планирует вывести на НОО около 100 000 спутников Starlink третьего поколения.

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