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17:22, 10 июля 2026Наука и техника

SpaceX запустит 100000 спутников Starlink нового поколения

Компания SpaceX планирует вывести на орбиту 100000 спутников Starlink нового поколения
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: David Dee Delgado / Reuters

Компания SpaceX планирует вывести на низкую околоземную орбиту (НОО) около 100000 спутников Starlink третьего поколения. Об этом со ссылкой на астронома Джонатана Макдауэлла сообщает сайт Space.com.

В публикации отмечается, что компания миллиардера Илона Маска уже подала соответствующую заявку в Федеральную комиссию по связи США. Как уверяет Макдауэлл, каждый аппарат Starlink Gen3 будет иметь массу 2000-2500 килограммов и солнечные панели общей площадью 300-400 квадратных метров. Спутники будут размещаться на НОО высотой 320-480 километров.

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Ранее сайт заметил, что американская компания SpaceX многоразовую первую ступень тяжелой ракеты Falcon 9 запустила рекордный 36-й раз.

Также в июле SpaceX в рамках миссии Transporter-17 за раз запустила на низкую околоземную орбиту 81 спутник.

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