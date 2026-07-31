Володин напомнил о вступающих в силу в августе законах

Спикер Госдумы Володин: В августе будет скорректирован размер пенсии россиян

В августе будет скорректирован размер пенсии россиян. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram.

По словам чиновника, размер накопительной части пенсии вырастет на 17,3 процента, размер срочных пенсионных выплат — на 19,32 процента. Изменения произойдут в беззаявительном порядке, никаких действий от россиян не потребуется.

Также Володин перечислил другие вступающие в силу в августе законы. Он напомнил о введении уголовной ответственности за нарушения законодательства при оказании услуг связи иностранцам, усилении ответственности за сбор данных о частной жизни россиян и изменениях в Налоговом кодексе, согласно которым на данные налогоплательщика из «Госуслуг» распространяется режим налоговой тайны.

Кроме того, с 1 августа начнет действовать новая редакция правил ОСАГО, которую утвердил Центральный банк России. В ней с 100 тысяч до 200 тысяч рублей повышается предельный размер страхового возмещения при оформлении ДТП без участия полиции.