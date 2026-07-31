Раскрыты детали плана Трампа по разоружению ХАМАС

Politico: План разоружения ХАМАС предусматривает сдачу оружия комитету по управлению Газой

План по разоружению палестинского движения ХАМАС предусматривает сдачу оружия Национальному комитету по управлению Газой, который был создан в январе в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН и планом президента США Дональда Трампа по прекращению конфликта. Об этом сообщает Politico со ссылкой на чиновников.

Соглашение также включает увеличение гуманитарной помощи и развертывание международных сил для поддержания безопасности. Их возглавят США. Один из чиновников заявил, что у них уже есть обязательства по размещению более пяти тысяч военнослужащих из разных стран.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Совет мира достиг соглашения о полном разоружении палестинского движения ХАМАС и других группировок в секторе Газа. По его словам, после завершения разоружения Израиль также выведет свои войска с территории, безопасность которой будут обеспечивать международные стабилизирующие силы.