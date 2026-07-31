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10:30, 31 июля 2026 (обновлено: 10:36, 31 июля 2026)Ценности

Звезда «Сумерек» в микрошортах посетила премьеру фильма

Американская актриса Кристен Стюарт в микрошортах посетила премьеру фильма
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Amy Sussman / Getty Images

Американская актриса Кристен Стюарт в откровенном образе посетила премьеру фильма «Подростковый секс и смерть в лагере "Миазма"». Снимки с мероприятия публикует Page Six.

36-летняя звезда «Сумерек» предстала перед фотографами в черном оверсайз-пиджаке и микрошортах. Кроме того, она надела кеды с высокими белыми носками и солнцезащитные очки.

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На мероприятии также присутствовала актриса Джиллиан Андерсон.

Ранее в июле Кристен Стюарт с волосатыми подмышками снялась для обложки журнала d la Repubblica. Она позировала в комбинезоне модного дома Chanel без рукавов, демонстрируя волосатые подмышки на камеру. Ее образ дополнила золотая цепь той же марки.

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